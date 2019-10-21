Ahmet Nur Çebi kimdir? Eşi ve çocukları var mı?

Ahmet Nur Çebi, toplam 5 bin 9 oy olarak Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı oldu. Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı.