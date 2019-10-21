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Ahmet Nur Çebi kimdir? Eşi ve çocukları var mı?

Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, 1959'da Trabzon'da dünyaya geldi. Ahmet Nur Çebi'nin Berna Çebi ile evliliğinden Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu bulunuyor. 

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.

Ahmet Nur Çebi, toplam 5 bin 9 oy olarak Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı oldu. Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı.

Ahmet Nur Çebi kimdir?
1959'da (60 yaşında) Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Nur Çebi, TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi'den mezun oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TED Karabük Koleji Basketbol Takımında (1976)

Demir tüccarı aynı zamanda
Ahmet Nur Çebi Kaptan Grup bünyesindeki Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri, Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını görevini sürdürmesinin yanısıra Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Grubun en büyük şirketi
Toplam çalışan sayısı 1500 olan Kaptan Grup şirketlerinin toplam cirosu 700 milyon dolar. Kaptan Demir Çelik, grubun en büyük şirketi ve 3.2 milyar TL’lik ciro ile Türkiye’nin en büyük 61’inci şirketi olarak dikkat çekiyor. ‬

Askerliğini 1985'te Ağrı'da askerlik görevini yapan Ahmet Nur Çebi'nin Berna Çebi ile evliliğinden Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu bulunuyor. 
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