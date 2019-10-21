Joker'in dans ettiği merdivenlere selfie çekmek için akın ettiler!

Binlerce kişi 4 Ekim'de vizyona giren filmdeki baş karakter Joker'in dans ettiği merdivenlere akın ederek "Joker pozu" verdi.

4 Ekim'de vizyona giren Joker'in başrol oyuncusunun filmin sonunda dans ettiği merdivenler New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Bronx'ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde her gün binlerce kişi 'Joker pozu" verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Semtin imajını değiştirebilir

Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu'na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor. 1980'de Rocky Balboa'yı canlandıran Sylvester Stallone'nin koşarak çıktığı merdivenler, büyük üne kavuşmuş ve Philedelphia'da Rocky'nin heykeli dikilmişti.

En fazla gişe hasılatı yapan yapım

Batman'in azılı düşmanı Joker'i (Arthur Fleck) Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix'in canlandırdığı film, Ekim'de gösterime giren filmler arasında en fazla gişe hasılatı yapan yapım oldu. Filmin dünya genelindeki hasılatı 543 milyon dolara ulaştı.