Gelin adayı Hanife'nin mini etekli dans videosunu milyonlarca kişi izledi!
Ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkardıktan sonra gelen eleştirilere 'yakında g.tümü açacağım' yanıtı verince magazin gündemini bir hayli meşgul etti. Hanife son olarak mini elbisesiyle dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı.
Katıldığı evlilik programındaki tavırlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, mini etekli dans videosuyla gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.
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Mini etekli dans
Instagram hesabından paylaşım yapan Hanife, mini eteğiyle dans ettiği videoya, "Kahvenin Hanife tonu." notunu ekledi. Hanife'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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Katıldığı evlilik programıyla adına duyuran fenomen gelin adayı Hanife yayınladığı mini etekli video ile kendi sözünden çaymış oldu.
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Son günlerin konuşulan magazin figürü
Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parladıktan sonra başörtüsünü açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, son günlerde en çok konuşulan magazin figürü haline geldi.
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