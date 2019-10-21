Sigaraya tek tip geliyor! 5 Aralık 2019 tarihinde başlıyor

Sigaradaki tek tip paket uygulaması yıl sonunda geçilecek. 2016 yılında alt yapısı hazırlanmaya başlayan uygulama kapsamında sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği sigarada standart paket uygulamasına 5 Aralık'tan itibaren geçilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle sigara paketleri tek tip olacak ve paket üzerinde logo kullanımı tarih olacak.

20 bin lira ceza

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası öngörülüyor. Para cezasının yanı sıra kural ihlalinde ısrar edenlere ise her defasında yirmi günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanarak, düz ve standart paket biçiminde satışa sunulacak.