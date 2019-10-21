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Real Madrid İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak İspanyol ekibi Real Madrid, İstanbul'a geldi.

6 isim kadroda yok
İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.

Toni Kroos kadroda
Sakatlığını atlatan Alman futbolcu Toni Kroos ise Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Savunma: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy
Orta Saha: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco
Forvet: Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo

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