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Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın (33) ölümü nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziyede bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi’nden düşerek hayatını kaybeden Semih Yalçın’ın acısını paylaşarak taziye dileklerini iletti.

Yalçın’ın genel merkez binasındaki makam odasında gerçekleşen taziye ziyaretinde Bahçeli, Turan İlteber Yalçın için dua etti.

Bahçeli’nin özel kalem müdürü Twitter hesabından taziye fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendinin, acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur mekanını cennet eylesin" mesajını yazdı.

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