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Best FM'den ayrılan Adem Metan'ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Best FM'den ayrıldığını duyuran radyo programcısı Adem Metan'ın yeni adresi Radyo D oldu.

Aldığı konuklar ve yaptığı programlar ile dikkatlerini üzerine çeken radyo programcısı Adem Metan, kısa süre önce Best FM'den ayrıldığını duyurmuştu. Metan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Radyo D ile anlaştıklarını açıkladı.

Metan, Fatih Terim, Revna Demirören, Ahmet Hakan, Hakan Çelik, Bilal Erdoğan, Gülben Ergen gibi spor, siyaset ve sanat dünyasına birçok ismi stüdyoda konuk etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 'Yılın En İyi Radyo Programcısı' ödülünü almayı başarmıştı.

adem metan

Metan, 28 Ekim Pazartesi'nden itibaren hafta içi her gün saat 22:00-00-00'da Radyo D mikrofonundan sevenlerine seslenecek.

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