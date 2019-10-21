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İstanbul'da çarşamba günü bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi

İSKİ, 23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da üç ilçenin bazı bölgelerine su verilemeyeceğini duyurdu. İşte suların kesileceği ilçeler...

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy’de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi’nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi’de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan’da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

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