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Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Anadolu Ajansı

Süper Lig'de mücadele eden İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Misafir takımın gollerini Guilherme ve Robin Yalçın kaydetti. Ev sahibi ekipte kaleci Serkan Kırıntılı, maçın ilk saniyelerinde ceza alanı dışında topu elle kontrol etmesi sonucu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Haftayı 12 puanla kapatan yeşil beyazlılar önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken, puanını 13'e çıkartan Yeni Malatyaspor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 8. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yendi.

1. dakikada Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Guilherme'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı. 

33. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle çeldi. 

38. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında, topa iyi yükselen Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Skubic'in uzaklaştırmak istediği top Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

58. dakikada Shengelia ile duvar pasında topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, kaleci Farnolle topu çeldi.

66. dakikada Jevtovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı yumrukladı.

Karşılaşma BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İttifak Holding Konyaspor: 0 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 Gökhan Töre), Jahovic

Goller: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Akbaş, Dk. 64 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 24 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

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