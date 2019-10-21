HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

Anadolu Ajansı

Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 3. hafta maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Julian Weinberger görev yapacak.

Beşiktaş-Braga maçına İspanyol hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB açıkladı! 77 Askeri Ataşe Bakanlığa çağrıldı
Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık depremi
Trump'tan Suriye açıklaması: Birçok Türk hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Konya'da bir kişi moloz dökerken kamyonun devrilmesi sonucu öldü
Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli
Gaziantep Nurdağı’nda iki kamyonet çarpıştı 1 ölü 6 yaralı
2020 yılında oruç ne zaman başlıyor Ramazan hangi ayda?
Yorumlar