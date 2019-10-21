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Gaziantep Nurdağı’nda iki kamyonet çarpıştı 1 ölü 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyonetin, başka bir kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP-Nurdağı yolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen feci kazada; Kemal Cavlak (58) yönetimindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, K.S.'nin (62) kullandığı 06 BP 1406 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetteki Cavlak, sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Cavlak'ı kamyonetten çıkardı. Sağlık görevlilerince kazada yaralanan Cavlak ile her iki kamyonetteki K.S., M.Ç. (34), M.S. (44), Y.S. (21), V.S. (6) ve N.S. (6) yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Kemal Cavlak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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