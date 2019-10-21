Dolar yine yükseliyor! İşte son durum

Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki terör odaklarına yönelik yapılan mutabakatın ardından 5.90 seviyelerinden gevşeyen dolan 5.76'ya kadar gerilemişti. Soçi'deki zirve öncesi dolar yeniden hareketlendi ve 5.85 seviyesine yükseldi.

Dolarda baş döndüren trafik sürüyor! Suriye'deki PKK/PYD hedeflerine yönelik operasyonla birlikte 5.93 seviyelerine kadar yükselen dolar, mutabakatın ardından 5.76 seviyelerine kadar gerilemişti.

Haftaya 5.79 seviyelerinde başlayan dolar öğleden sonra yeniden tırmanışa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki zirve öncesi Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarının ardından günü yatay geçiren dolarda piyasalar kapanmadan önce yine hareketlilik yaşandı.

Yeniden kritik eşik aşıldı

Uzmanlar, dolar için 5.84 seviyesi uyarısında bulunuyor. Son iki haftayı 5.84 seviyesinin üstünde kapatan ve 5.93'lere kadar yükselen dolar, gelen haber akışlarıyla birlikte 5.84 seviyesini hızlı geçerek 5.76'lara kadar geriledi.. Akşam saatlerinden itibaren yeniden yükselen dolar bu kez 5.84 seviyesinde zorlansa da 5.85'i yeniden test etti.