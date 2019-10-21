HABER /  EKONOMİ

Dolar yine yükseliyor! İşte son durum

Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki terör odaklarına yönelik yapılan mutabakatın ardından 5.90 seviyelerinden gevşeyen dolan 5.76'ya kadar gerilemişti. Soçi'deki zirve öncesi dolar yeniden hareketlendi ve 5.85 seviyesine yükseldi.

Dolarda baş döndüren trafik sürüyor! Suriye'deki PKK/PYD hedeflerine yönelik operasyonla birlikte 5.93 seviyelerine kadar yükselen dolar, mutabakatın ardından 5.76 seviyelerine kadar gerilemişti.

Haftaya 5.79 seviyelerinde başlayan dolar öğleden sonra yeniden tırmanışa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki zirve öncesi Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarının ardından günü yatay geçiren dolarda piyasalar kapanmadan önce yine hareketlilik yaşandı.

Yeniden kritik eşik aşıldı

Uzmanlar, dolar için 5.84 seviyesi uyarısında bulunuyor. Son iki haftayı 5.84 seviyesinin üstünde kapatan ve 5.93'lere kadar yükselen dolar, gelen haber akışlarıyla birlikte 5.84 seviyesini hızlı geçerek 5.76'lara kadar geriledi.. Akşam saatlerinden itibaren yeniden yükselen dolar bu kez 5.84 seviyesinde zorlansa da 5.85'i yeniden test etti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin'le görüşen Macron'dan Türkiye'ye çağrı
MSB açıkladı! 77 Askeri Ataşe Bakanlığa çağrıldı
Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık depremi
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu
Trump'tan Suriye açıklaması: Birçok Türk hayatını kaybetti
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Konya'da bir kişi moloz dökerken kamyonun devrilmesi sonucu öldü
28 Ekim PTT Kargo açık mı 2019 öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar