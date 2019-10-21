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Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Demirören Haber Ajansı

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde yol yapımında çalışan işçilere teröristlerin uzun namlu silahlarla ateş açması sonucu iş makinesindeki teknisyen yaralandı.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde meydana gelen olayda; Yenibaş köyünde özel bir firmanın yol yapımında çalışan işçilere, teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda iş makinesindeki ismi henüz öğrenilemeyen teknisyen yaralanırken, bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince teröristlerin bulunduğu alan, ateş altına alındı.

Yaralı teknisyen, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan teknisyenin sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede Jandarma Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

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