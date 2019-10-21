HABER /  SPOR

Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık depremi

Beşiktaş’ta sağ ayak bileğinde yırtık tespit edilen Douglas, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Burak Yılmaz ve Diaby, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Douglas Santos ve Abdoulay Diaby’in son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan Suriye açıklaması: Birçok Türk hayatını kaybetti
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da bir kişi moloz dökerken kamyonun devrilmesi sonucu öldü
Gaziantep Nurdağı’nda iki kamyonet çarpıştı 1 ölü 6 yaralı
Memur fazla mesai ücreti saat başı ne kadar oldu 2020 zammı
Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor
2020 LGS tarihi ne zaman ÖSYM sınav ne zaman yapılacak?
Yorumlar