SON DAKİKA
Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı Haberin devamı. İçişleri Bakanlığı, HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyeleri ile Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine kayyum atadı Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Ağrı'da bir asker silahından çıkan kurşunla şehit oldu

Patnos ilçesinde eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir uzman çavuş şehit oldu. Şehidin naaşı, Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere baba ocağı Muş'a uğurlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir jandarma uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Yusuf Abay (28), meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Abay, burada yapılan tüm rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı getirildiği Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yusuf Abay için hastane önünde tören düzenlendi. Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilerek katafalka konulan şehit Abay'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Trump'tan Suriye açıklaması: Birçok Türk hayatını kaybetti
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı
Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!
ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın'dan harekatla ilgili yeni açıklama
Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı
Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık depremi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Özlem Parlu ne iş yapıyor Selin Ciğerci mesajlarını ifşa etti
Yorumlar