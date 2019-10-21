HABER /  AK PARTİ

Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye, 2 milyon Suriyelinin yerleştirileceğini söyledi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan mutabakat uyarınca, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar sürüyor. Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan güvenli bölge için Mehmetçiğimiz, harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende güvenli bölgeye yerleştirilecek Suriyeliler hakkında konuşan Oktay, önemli bilgiler verdi.

"Tüm hizmetleri Suriyeli kardeşlerimize sunuyoruz"
Oktay, "Kahraman evlatlarımız tarafından güvenli hale getirilen Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar, sizler gibi akademik yıl açılışı yaparak yükseköğretime başladı. Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik dahil tüm temel hizmetleri, hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz." dedi.

"2 milyon suriyeli dönecek"
Oktay, "Suriye'nin kuzeyini, mesken tutan terör örgütlerinden temizlemek için Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye, yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının da geri dönüş yapmasını planlıyoruz.

Bu amaçla başlattığımız Barış Pınarı Operasyonu ile sadece 9 günde Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Ardından ABD ile varılan mutabakat kapsamında, terör örgütü üyeleri perşembe akşamından bu yana Barış Pınarı Operasyonu'nun hedeflediği 32 kilometre derinlikteki alanın dışına çıkartılmakta."

SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu
Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! 5 günlük sürede uzatma olmayacak
Belediyeden temiz ikinci el helikopter! Sadece 17 milyon 515 bin 783 lira+KDV
Tayfun Bayındır: Fatih Terim Falcao'nun alınmasından rahatsız
Selçuk Bayraktar AKINCI’nın test fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada tebrik yağdı
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep Nurdağı’nda iki kamyonet çarpıştı 1 ölü 6 yaralı
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Memur fazla mesai ücreti saat başı ne kadar oldu 2020 zammı
Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor
İspanya Başbakanı'ndan Barselona'da yaralanan polislere ziyaret
Ne zaman emekli olurum emekli maaşı hesaplama robotu
Yorumlar