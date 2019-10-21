Barış Pınarı Harekatı'na nikah masasından destek

"Şu an çok farklı duygular hissediyorum, çok gurur verici bir durum. En mutlu günümüzde, bizim için kutsal olan kıyafetlerimiz giydik. Bir farklılık yaratmak ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan arkadaşlarımıza destek olmak için bu kararı verdik. Ailemiz de bizi nikah masasında böyle görünce çok mutlu oldular ve gurur duydular."