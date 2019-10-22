Dolar yeniden yüksek seviyeye tırmandı! Gözler saat 22:00'ye çevrildi

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin artmasıyla gece saatlerinde 5.862'ye yükselen dolar/TL güne 5.8560 seviyesinden başladı.

Geçtiğimiz hafta Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gerilen ABD-Türkiye ilişkileri doların 5.93 liraya yükselmesine sebep olmuştu. Dolar/TL ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma sonrası ise cuma gününü 5.78 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolarda son durum

Kurda iki yönlü de hareket yaşanabilir

Suriye'de akşam 22.00'de YPG'nin güvenli bölgeyi boşaltması için verilen süre doluyor. ABD tarafından verilen sözlerin tutulup tutulmadığı da bu akşam itibarıyla belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer söz verilen çekilme tamamlanmazsa harekatın devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla gece saatlerinde harekatla ilgili alınacak karara göre kurda iki yönlü de bir hareket yaşanabilir.

PPK'dan faiz indirimi beklentisi

Bu gece kritik olsa da piyasaların gözü öncelikli olarak perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda. ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından Merkez Bankası PPK'dan faiz indirimi beklentisi de yükseldi. Bu sebeple dolar/TL'de yükseliş yaşandı.