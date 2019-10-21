Dünyanın en eski doğal incisi' Abu Dabi'de bulundu! 8 bin yaşında
BAE'nin başkenti Abu Dabi açıklarındaki adada ‘dünyanın en eski doğal incisi’ bulundu. 8 bin yaşında olduğu belirtilen inci 'Lüksün 10 Bin Yıllık Tarihi‘ sergisi kapsamında görücüye çıkacak.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde başkent Abu Dabi açıklarındaki bir adada ‘dünyanın en eski doğal incisi’ bulundu. Abu Dabi’nin batısında yer alan Marawah Adası’nda devam eden kazılarda 8 bin yaşında olduğu belirtilen bir inci bulundu.
Milattan önce 5800 ile 5600 yıllarına denk geliyor
İnci aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri tarihinin en eski bulgusu olarak da kayıtlara geçti. Radyokarbon testleri yapan uzmanlar, incinin milattan önce 5800 ile 5600 yılları arasına tarihlendiğini belirtti.
Ticaret için de kullanılıyordu
Uzmanlar, bu keşifle birlikte Neolitik dönemden beri incinin ticarette kullanıldığının kanıtlandığını söyledi.
Bu dönemde inci takı olarak kullanıldığı gibi, Mezopotamya coğrafyasında ticaret için de kullanılıyordu, seramik ve gıda maddeleriyle takas ediliyordu.