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Pendik'te önce karısını sonra kendini öldürdü! Çıkan not şaşkına çevirdi

PENDİK'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden (38) ve Aytaç Durak (40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi.

"Bu kararı ikimiz aldık"

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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