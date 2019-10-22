İsmail Küçükkaya'dan Abdullah Gül itirafı

FOX TV'nin başarılı sunucularından İsmail Küçükkaya, gazeteci Mehmet Özışık’a konuştu ve merak edilen soruları yanıtladı.

Ekranların başarılı isimlerinden İsmail Küçükkaya, gazeteciliğe nasıl merak saldığını, gazeteci olmaya nasıl karar verdiğini, "Çatkapı" programında gazeteci Mehmet Özışık'a anlattı.

Hürriyet, Sabah, Star ve Akşam gazetelerindeki çalışma dönemlerini anlatan Küçükkaya. FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programını sunmaya başladığı süreci de paylaştı.

Küçükkaya, hastalık ve ölüm konusunda 'habercilik yarışı yapılmaz' diyerek o dönem Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile ilgili olarak yaptığı bir haberin manşet olduğunu, Ankara'nın gece yarısı alarma geçtiğini belirtti.

Gül'ün hastalığı haberi geri çekildi

Abdullah Gül'ün çok tehlikeli bir grip geçirdiği dönemde hasta olduğu halde büyük bir fedakarlık yaparak 'Liderler Zirvesi'ne katıldığını söyleyen Küçükkaya, böyle bir durumun 'uluslararası bir krize' yol açabileceğini bu nedenle Ankara'nın bu haberin verilmemesi konusunda kendilerini uyardığını aktardı. Küçükkaya, gece bazı baskılardan geri çektiklerini söyledi.

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