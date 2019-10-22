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Meral Akşener'den Erdoğan'a destek! Ecevit ve Erbakan gibi dik dur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı başlatılıp ara verilen harekatla ilgili Erdoğan dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener Erdoğan'a, gündemin ana maddesi Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çağrı yaparak 'Kıbrıs Barış Harekatı’nda rahmetli Ecevit nasıl dik durduysa, rahmetli Erbakan nasıl dik durduysa sen de dik dur' dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ABD Başkanı her türlü tehdit ve hakareti kendine hak görüyor. Nasıl oldu da PKK ile Türkiye eş tutulabiliyor! Bu küstahlık cevapsız bırakılamaz, yenilip yutulamaz, üstü örtülemez, bunu yapanlara dostum denilemez.

İstiklal Marşımız tam da bu yüzden ‘Korkma’ diyerek başlıyor.  Diplomasiden kop demiyorum. Diplomasiyi bu cesaret üzerine kur diyorum. Kıbrıs Barış Harekatı’nda rahmetli Ecevit nasıl dik durduysa, rahmetli Erbakan nasıl dik durduysa sen de öyle yap diyorum.

Arap Birliği ve Filistin'e tepki, Macaristan  Azerbaycan ve Pakistan'a selam

Bu harekatla dostu gördük, düşmanı gördük. Harekat süresince Filistin ve İsrail’in bize karşı durmasını izledik. ABD Senatosu’nda Türk dostu sandığımız bazı grupların nasıl Türk düşmanı olduklarına şahid olduk. Arap ülkeleri Birinci Dünya Savaşı’na dönüş yaptılar. Tüm bunlar olurken, öte tarafta değişmeyecek dostluğa bir kez daha şahit olduk. Bu vesileyle Atilla’nın torunları Macaristan’a kardeş Azerbaycan’a, Pakistanlı kardeşlerimize, Turan illerinin has evlatları sizlere selam olsun.”

"Bu harekât sayesinde millî birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, dostu, düşmanı gördük. Filistin ve İsrail'in bize karşı saf tutmasını içimiz yana yana izledik. Amerikan senatosunda Türk dostu sandığımız bazı grupların bir anda nasıl kendilerini Türkiye düşmanı olduğunu gördük. Yere göğe sığdıramadığın Arap ülkeleri birinci dünya savaşına dönüş yaptılar. Bizi arkamızdan bıçaklayan hançerin ellerinde hâlâ durduğunu hatırladık.

Atilla'nın torunu Macar ülkesine selam olsun. Can Azerbaycan'a, Orta Asya bozkırlarının milletlerine selam olsun. Babür, Türk devletinin mirasçısı Pakistanlı kardeşlerimize selam olsun.Turan illerinin has evlatları sizlere selam olsun. Demek ki neymiş Sayın Erdoğan, kime dost kime düşman dediğine dikkat etmek lazımmış. Kimin için ağladığına, kimin için yas tutup bayrakları yarıya indirdiğine özen göstermek lazımmış. Umarım sahada kazandığımızı masada da kazanırız."

'Güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır'

"Mutabakat metnindeki belirsizliklerin yeni bir oyalama sürecinin habercisi olmasından da endişe ediyoruz. Bazı sorular havada duruyor. Güvenli bölgeyi kim nasıl yönetecek. Şam yönetimi ile nasıl bir temas yapılacak. Teröristlerin silahlarını kim toplayacak? Güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Gerekeni yapmak durumundayız. 

Süleyman Şah Türbesi çağrısı

Süleyman Şah Türbesi'nin de durumunu hatırlatalım. barış Pınarı Harekâtı sınırımızın ötesinde bir güvenli bölgeyi hedef aldığına göre bu tarihi mirasın devir alındığı bölgeye dönmesi gerekiyor. İktidardan beklentimiz odur ki, harekâtı durdurduğunuza göre bölge artık güvende. Buyurun Süleyman Şah'ın incinen yüreğini tamir edin."



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