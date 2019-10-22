Fatih Terim'den Ali Koç'a darbe! Divan Restoran'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Divan Restoran'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, Divan’la yapılan anlaşmayı bozduğu için Koç grubuna 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan 'Sicili bozuk' kavgasının ardından Galatasaray Stadı'nda yer alan Divan Restoran'la ilgili flaş gelişme yaşandı.

Sözleşmesi feshedildi

Milliyet'e yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı yönetim Türk Telekom’da hizmet veren KOÇ Grubu'na ait olan Divan Restoranı’nın sözleşmesini feshederek yerine Do&Co İkram Hizmetleri ile anlaşma sağladı.

500 bin dolar tazminat ödeyecek

Galatasaray Kulübü, Divan’la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.