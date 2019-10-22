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Fatih Terim'den Ali Koç'a darbe! Divan Restoran'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Divan Restoran'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, Divan’la yapılan anlaşmayı bozduğu için Koç grubuna 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan 'Sicili bozuk' kavgasının ardından Galatasaray Stadı'nda yer alan Divan Restoran'la ilgili flaş gelişme yaşandı.

Sözleşmesi feshedildi
Milliyet'e yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı yönetim Türk Telekom’da hizmet veren KOÇ Grubu'na ait olan Divan Restoranı’nın sözleşmesini feshederek yerine Do&Co İkram Hizmetleri ile anlaşma sağladı. 

500 bin dolar tazminat ödeyecek
Galatasaray Kulübü, Divan’la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

Neler yaşanmıştı
Galatasaray’ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim’in bunun üzerine Günay’a, “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dedi.

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