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Özlem Parlu ne iş yapıyor Selin Ciğerci mesajlarını ifşa etti

Gökhan Çıra ile evlilik için gün sayan Selin Ciğerci sevgilisine müstehcen mesajlar atan Özlem Parlu'yu geçtiğimiz günlerde ifşa etmişti. Peki Selin Ciğerci'nin başıma bela oldu dediği Özlem Parlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Şu sıralar sevgilisi Gökhan Çıra ile evlilik için gün sayan Selin Ciğerci'nin ifşası hala magazin gündeminde. Kocam dediği Gökhan Çıra'ya Özlem Parlu'nun uygunsuz mesajlar attığını ve sürekli takip ettiğini söyleyen Selin Ciğerci'nin açıklamaları günlerce konuşulmuştu. 

Özlem Parlu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Özlem Parlu, şarkıcı Ebru Polat’a yakınlığıyla biliniyor. Peki, Özlem Parlu kimdir?

Oyunculuğun yanı sıra modellikte yapan Özlem Parlu, aslen Ordu’lu. Türkiye’nin Selin Ciğerci videosuyla tanıdığı, yakın arkadaşı. Ebru Polat’ın son klibinde oynamıştı.

Şarkıcı Ciğerci, nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra’ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu’yu bir mekanda ifşa etmiş ve bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

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