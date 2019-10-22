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Teknik direktör Erkan Zengin attı Karagümrük kazandı

Demirören Haber Ajansı

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Erkan Zengin'in attığı gollerle Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk etti. Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti.

Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.

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