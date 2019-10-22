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Hıncal Uluç Fatih Portakal'ın üzerini çizdi

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmanın kandırmaca olduğunu söyleyen Fatih Portakal için "Bundan böyle sana sorum da, hitabım da olmayacak. Çünkü seni "İzleme" listemden çıkardım!. Değmezsin!." ifadelerini kullandı.

YPG'nin 32 kilometre geri çekilmesini içeren Türkiye-ABD anlaşması konuşulmaya devam ediyor.

BBC, CNN, France 24, Barış Pınarı Harekatı'na başından beri karşı olan Uluslararası kanallar Türkiye'nin masa başı zaferini ilan ettiler. Çok sayıda yorumcu Türkiye'nin hem sahada hem masada kazandığını söyledi.

Anlaşmayı başarılı bulanlar arasında CHP'nin diplomat kökenli genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz de bulunuyor. 

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal ise aksini iddia etti. Türkiye'nin Rusya ve ABD'nin kuklası olduğunu söyleyen Portakal, anlaşma ile halkın kandırıldığını savundu. 

"Artık amacını da biliyorum Fatih"

Portakal'ın muhalefetine en sert tepki Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan geldi. Bugünkü köşe yazısında Portakal'a yüklenen yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yazıyı sabah onda yazıyorum. Bu akşam saat yedide Fox TV'nin başında olacak ve o zaman bu iki sorumun da yanıtını alacak, Fatih Portakal'ın amacını ve kimden yana olduğunu öğreneceğim." BBC, CNN, France 24 gibi saygın uluslararası haber kanallarının "Türkiye Zaferi" diye söz birliği ile ilan ettiği Erdoğan- Pence anlaşmasını, o gece Fatih Portakal hem de ne müstehzi yüz ifadeleri ile alay ederek batırdı.

Erdoğan'ı karalamak için çırpındı

Türkiye'nin Amerika Rusya maçının kuklası haline getirildiğini, Türk halkına yalan söylendiğini ifade etti. Günler sonra ilk defa yüzü gülen insanların kafalarını karıştırmak, beyinlerine korku ve endişe zehirlerini akıtmak için elinden gelen her ama her şeyi yaptı. Erdoğan'ı karalamak için çırpındı.
Artık amacını da biliyorum Fatih!. Kimden yana olduğunu da..
Merak etme.. Bundan böyle sana sorum da, hitabım da olmayacak.
Çünkü seni "İzleme" listemden çıkardım!.
Değmezsin!."

Hıncal Uluç'un yazısının tamamı

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