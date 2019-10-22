HABER /  SPOR

2019 Altın Top Altın adayları açıklandı

France Football dergisi tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football dergisi, 2019 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk da yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe, Liverpool'dan Muhammed Salah ve Sadio Mane ile Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

Geçen yıl ödülü kazanan Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ise bu seneki adaylar arasına giremedi. France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti.

FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

2019 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:
Virgil van Dijk (Liverpool)
Bernardo Silva (Manchester City)
Son Heung-min (Tottenham)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Roberto Firmino (Liverpool)
Alisson (Liverpool)
Matthijs de Ligt (Juventus)
Karim Benzema (Real Madrid)
Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Sergio Aguero (Manchester City)
Frenkie de Jong (Barcelona)
Hugo Lloris (Tottenham)
Dusan Tadic (Ajax)
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Kylian Mbappe (PSG)
Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
Donny van de Beek (Ajax)
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Sadio Mane (Liverpool)
Lionel Messi (Barcelona)
Riyad Mahrez (Manchester City)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Kalidou Koulibaly (Napoli)
Antoine Griezmann (Barcelona)
Eden Hazard (Real Madrid)
Muhammed Salah (Liverpool)
Marquinhos (PSG)
Raheem Sterling (Manchester City)
Joao Felix (Atletico Madrid)

SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu acı gerçeği itiraf etti herkese ders verdi
Hıncal Uluç Fatih Portakal'ın üzerini çizdi
Cristiano Ronaldo'yu kiralamak için dudak uçuklatan teklif!
Meral Akşener'den Erdoğan'a destek! Ecevit ve Erbakan gibi dik dur
Fatih Terim'den Ali Koç'a darbe! Divan Restoran'ın sözleşmesi feshedildi
Konya merkezli 27 ilde son dakika FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Ciğerci'nin babası kimdir ne iş yapıyor çok zengin!
Sheffield United'dan Arsenal'e ağır darbe
Selin Ciğerci kimdir kaç yaşında eski adı neydi erkek hali olay
Volkan Demirel gelecekteki hedefini açıkladı
MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti
Memur fazla mesai ücreti saat başı ne kadar oldu 2020 zammı
Yorumlar