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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye için skandal benzetme

İnternet Haber

TÜRKİYE'nin Barış Pınarı harekatına 120 saat ara verilmesiyle ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, YPG ile bizi aynı kefeye koyup 'çocuk' benzetmesi yaptı.

Fox News kanalında Sean Hannity'nin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı' ve daha sonra verilen ara hakkında konuştu.

"Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı" diyen Donald Trump, "Türkiye ile YPG'yi aynı kefeye koyup çocuk benzetmesi yaptı.

Çocukların oyun parkında kavga etmesi gibi

Trump, şunları söyledi:

-"Bu çok ilginç bir şey, iki gün bir miktar çatıştılar, çok kötü olaylar. Türkiye ateşkes yapar mıydı bilmiyorum, Kürtler bölgeden çekilmeyi kabul eder miydi bilmiyorum ama bu iki günü yaşadılar. Bazı insanlar söylediklerimin çok iyi bir mukayese olduğunu düşündü, bazıları ise aksini. Ama bu iki çocuğun oyun parkında kavga etmesi gibi. Bir dakikalığına kavga etmelerine izin verirsin sonra onları ayırırsın. Bir anlaşma yapmak çok daha kolaydı".

Ayıp ve cahilce denilmişti
Trump daha önce de Türkiye ile terör örgütü SDG'yi 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzeterek "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım" demişti.

ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın 'kavga eden iki çocuk' benzetmesini 'ayıp ve cahilce' şeklinde nitelendirmişti.

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