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Emin Çölaşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara desteği

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, her fırsatta sigaraya karşı çıkan ve bu konuda önemli yasakların getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Çölaşan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara ile ilgili kullandığı "Bu melaneti bırakalım. Kendimize zarar veriyoruz. Hem kesemize, hem de vücudumuza…Sigara haramdır, Diyanet de böyle diyor" ifadelerini yorumladı.

Sigara için "Dinimize göre sigara haram değil, mekruhtur" diyen Çölaşan "Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım" ifadeleriyle söz konusu yasakları desteklediğini belirtti. İşte Çölaşan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum

Açık söyleyeyim, bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım. Geçmiş yıllarda neydi o rezalet…Uçaklarda, otobüslerde ve bütün kapalı mekânlarda sigara serbestti.

Sigara içmeyenler duman altı olurdu

Herkes, hem içenler, ama özellikle de içmeyenler duman altı olurdu.Kendi adıma söylüyorum, bunca yılın tiryakisi olmama karşın dumanlı yerlerden nefret ederim. Örneğin bizim evde asla sigara içilmez. Eşim Tansel Çölaşan bir numaralı sigara düşmanı.

Bugün hangi yazar ne yazdı?

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