Kanada'da Justin Trudeau'nun partisi galip oldu ama çoğunluğu sağlayamadı

Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor. Kanada Seçim Ofisinin resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.