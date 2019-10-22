Beşiktaş'ta acil ödeme 110 milyon lira

Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, elini cebine atmak zorunda. Ay sonuna kadar 110 milyon lira ödenmezse, UEFA borçsuzluk kağıdını vermeyecek ve seneye Avrupa kupalarından men gündeme gelecek.

Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi’yi ateşten gömlek bekliyor. Hem sportif açıdan, hem de maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren Siyah-Beyazlı takımın toplam borcu 2.8 milyar lirayı buluyor. Ancak daha da önemlisi yönetimin acil para kaynağı bulması gerekiyor.

UEFA'dan men gelebilir

Çünkü ekim ayı sonuna kadar başta futbolcu alacakları olmak üzere ödenmesi gereken miktar 110 milyon lira. Eğer bu ödeme gerçekleştirilemezse Kartal, UEFA’dan borçsuzluk kağıdını alamayacak seneye Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

5 aydır kimse maaş alamıyor

Yeni yönetimin 2020 Mayıs ayına kadar olan süreçte ise ödemesi gereken rakam 470 milyon TL’yi bulacak. Kulüp çalışanlarının yaklaşık 5 aydır maaş alamadığı ifade edilirken bu sorunun kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

Temlik tutarı dikkat çekmişti

Ayrıca Fikret Orman yönetiminin Bankalar Birliği ile yaptığı borç yapılandırma anlaşması da bir başka problem. Yapılan anlaşmanın ardından ortaya çıkan temlik tutarı dikkat çekmişti. Kartal’ın 6.5 milyar TL’lik gelirinin temlik altında bulunduğu ve bunun 5.5 milyar TL’sinin yayın geliri olduğu açıklanırken Çebi ve ekibinin bu konuyu yeniden ele alması bir çözüm bulması bekleniyor.