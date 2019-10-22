Aytuğ Atıcı aslen nereli kimdir eşi ve çocukları kimdir?

3 dönemdir CHP milletvekili olan Aytuğ Atıcı dün akşam CNN Türk ekranlarında Orhan Miroğlu ile tartışma yaşadı. Aslen Adanalı olan Aytuğ Atıcı, 54 yaşında ve Şebnem Atıcı ile evli. Asıl mesleği doktorluk olan Aytuğ Atıcı'nun 2 tane çocuğu var.

Aytuğ Atıcı kimdir, aslen nereli ve kiminle evli eşi kim soruları merak konusu olu. CNN Turk ekranlarında Orhan Miroğlu ile tartışma yaşayan CHP'li Aytuğ Atıcı 54 yaşında ve aslen Adanalı. Aytuğ Atıcı'nun 2 tane çocuğu var.

23 Kasım 1964’te Adana’da doğdu. Baba adı Şahap, anne adı Lütfiye’dir.

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doçent oldu.Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.