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Ali Koç laf soktu Ersun Yanal futbolcuları haşladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Denizlispor maçı sonrası “Zevksiz bir maçtı. Vites artırmamız lazım” sözleri yerini buldu. Ersun Hoca, oyuncularına, soyunma odasında net ikazlarda bulundu

Fenerbahçe, Denizli deplasmanından üç puanla dönerken, sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol kimseyi tatmin etmedi. Karşılaşma sonrası kendisine uzatılan mikrofonlara “Zevksiz bir maçtı. Kazandık ama birkaç vites daha artırmamız lazım” diyen Başkan Ali Koç camianın duygularına tercüman olurken bu çağrı Fenerbahçe soyunma odasında yankılandı.

''Skor üretmekte zorlanıyoruz''
Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre; teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrası oyuncularını üç puan için kutlarken net uyarılarda bulundu. Camiaya şampiyonluk sözü verdiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı “Topa ve oyuna hâkim olmamıza rağmen skor üretmekte zorlanıyoruz. Hepinizden daha fazlasını bekliyorum. Bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek” diye konuştu.

''Unutmayın şampiyon olacağız''
Sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizen Ersun Yanal “Neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmak zorunda kaldık. Birçoğunuz mevkilerinizin dışında görevler üstlendiniz. Çabanızı takdir ediyorum ama çok daha iyisini yapabiliriz, yapmaya mecburuz. Millî araya kadar olan süreçte 12 puan hedefi koymuştuk. İlk adımı attık. Şimdi devamı getirmemiz gerek. Kolay maç yok. Sizden sadece skor değil, aynı zamanda iyi oyun bekliyorum” dedi.

Emre'yi örnek gösterdi
Kaptan Emre Belözoğlu’nun fedakârlığını örnek gösteren Ersun Hoca “Şampiyonluk istiyorsak hepimiz fedakârlık yapacağız. Daha çok mücadele etmenizi istiyorum. Bir iki kişinin çabası şampiyonluğa yetmez” ifadelerini kullandı.

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