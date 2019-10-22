Erdoğan'dan ABD'ye operasyon mesajı! Verdiğiniz sözleri tutmazsanız...

SOÇİ'de Ruya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu zirvede bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar... Erdoğan, YPG'lilerin çekilmesiyle ilgili, "700-800 kadar çekilem oldu. Tamamı çıkmadan bu süreç bitmez" diyerek kritik bilgiler verdi.

Rusya'ya hareketi öncesi basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konuşacağım" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri aktaran Erdoğan, "2 bin 200 km. karelik alan terörden arındırıldı" açıklaması yaptı.

ABD ile varılan anlaşma gereği YPG'ye verilen 120 saatlik süre akşam 22:00'de bitiyor. Bu konuya da değinen Erdoğan, "eğer sözler tutulmazsa harekat çok daha kararlı sürecek" ifadelerini kullandı.

Esenboğa Havaalanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Harekatın 2 temel hedefi var

-Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık. Harekatın 2 temel hedefi bulunuyor. İlki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir.

"Bölgedeki teröristlerin çıkartılması için bugün son gün"

-2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmıştır. ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün.

Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. Amerika'nın verdiği sözler tutulmazsa harekatı bu sefer çok daha büyük kararlılıkla devam edeceğiz.

Suriyeli'lerin geri gönderilmesi

-9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz.

Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.

"Macron teröristlerle görüşüyor"

-(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük.

YPG'ye gönderilen silahlar

-Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile işbirliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz.

YPG'nin militanlarını geri çekmesi

-Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. İzini sürüyoruz, bunların tamamı çıkacak.

Kalan 1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor.

''İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor''

-İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.