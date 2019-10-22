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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a tepki Ruhani bu sesleri susturmaları gerekirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ni Barış Pınarı Harekatı'nı içine sindiremeyen bazı İranlı yetkilileri kınayarak, "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı İran'da kimi çevreleri rahatsız etti. İşte bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde.

"Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum"

Rusya ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İran ile ilgili şunları söyledi:

"İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum."

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