HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'ın konuğu Buducnost VOLI

Anadolu Ajansı

Sarı-kırmızılı basketbol takımı ULEB Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında yarın Karadağ temsilcisini konuk edecek.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yle karşılaşacak.

Galatasaray Doğa Sigorta ile Buducnost VOLI arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla ikinci sırada girdi. Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Buducnost VOLI ise ULEB Avrupa Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Karadağ temsilcisi, 6 takınlı grupta oynadığı 3 maçı da kaybetti ve averajla 5. sırada yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Amcasına 10 yıl önce atılan tokat için kavga çıkardı öldürüldü
Erdoğan'dan ABD'ye operasyon mesajı! Verdiğiniz sözleri tutmazsanız...
Rezilliğe bakın! Bize ara verdiren ABD senatörleri YPG'lilerle bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye için skandal benzetme
Emin Çölaşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara desteği
Emre Belözoğlu acı gerçeği itiraf etti herkese ders verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Kabızlığı gideren yoğurtlu kür tarifi
Aytuğ Atıcı nereli kimdir Orhan Miroğlu ile neden tartıştı?
Ali Koç laf soktu Ersun Yanal futbolcuları haşladı
İran televizyonu YPG/PKK'nın tuzakladığı mayını harekat aleyhine çarpıttı
Aytuğ Atıcı aslen nereli kimdir eşi ve çocukları kimdir?
Adana mutabakatı metni 1988 kiminle yapıldı maddeleri neler?
Yorumlar