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Ahmet Hakan 'Amerika bizi sattı' diyen PYD’ye iki satır laf etti yorum yağdı

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin kendilerini sattığını söyleyen PYD'ye, tepki gösterdiği köşe yazısının ilgili bölümünü Twitter hesabına taşıdı.

Amerika'nın Suriye'ni kuzeyinden çekilmesiyle ortada kalan terör örgütü PYD, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.  Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe yiyen teröristlerin hedefinde ise Amerika vardı.

PYD'nin tepkisi fiziksel boyuta bile dönüştü. Önceki gün Kamışlı'dan çıkan ABD konvoyunun önünü kesen örgüt yandaşları, pankart açıp, zırhlılara patates fırlattılar.

PYD'nin dinmeyen tepkisini Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında gündeme aldı. PYD eleştirisiyle ilgili bölümü kendi Twitter hesabından paylaşan Hakan'a takipçileri yorum yağdırdı.

‘AMERİKA BİZİ SATTI’ DİYEN PYD’YE SÖYLENECEK İKİ ŞEY

BİRİNCİ ŞEY: Amerika bu... Satar tabii... Tıyneti böyle... Önemli olan Amerika’nın sizi satması değildir.

İKİNCİ ŞEY: Bir mendil gibi kullanılmaya razı olursanız... Kullanılmış bir mendil gibi fırlatılıp atılırsınız.

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