Bebek boyun eğriliği neden olur nasıl anlaşılır egzersizle tedavi yolları

Beberlerde boyun eğriliği tıbbi adıyla tortikollis tedavisinde kullanılan egzersizleri ameliyatsız iyileşme umudu olabilir. Yeni doğan boyun eğriliği ile 3 ila 6 ay arası bebeklerde görülen boyun eğriliğini anlama yolları ile tortikollis nedenlerinin detayları haberimizde.

Bebeklerde boyun eğriliği olarak bilinen tortikollis hastalığı için egzersizlerle iyileşmek mümkün. Yeni doğan bebeklerle birlikte 3,4,5 aylık bebeklerde belirginleşmeye başlayan bebek boyun eğriliği tedavisi yapılmadığı taktirde ileriki yaşlarda yüzde şekil bozuklukları, gözlerde belirginleşme ve omurgada eğrilikte ciddi boyutlara kadar gidebilir.

Haberimizde halk arasında bebeklerde boyun eğriliği olarak bilinen tortikollis nedir, nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir sorularına yanıt bulabilirsiniz.

TORTİKOLLİS- BOYUN EĞRİĞİ NEDİR BEBEĞİNİZİ SIRT ÜSTÜ YATIRDIĞINIZDA KONTROL EDİN!

Tortikollis kelime anlamıyla eğri boyun demektir. İlk bakışta bebeğinizin boynunda eğrilik olduğunu çıplak gözle anlayamayabilirsiniz. Yeni doğan bebeğin boyun eğriliğini anlamak için bebeğinizi sırt üstü yatırın. Bebeğinizin boynu bir tarafa doğru devriliyorsa, bebeğin pozisyonunu değiştirmenize karşın eğilik sürüyorsa tortikollisten şüphelenebilirsiniz. Eğer bebeğinizin boynunu düzeltmeye çalışmanıza karşın başarısız oluyorsanız mutlaka bir hekime danışın.

BEBEKLERDE BOYUN EĞRİLİĞİ NEDEN OLUR?

Tortikollis'in oluşma nedeni bebekten bebeğe farklılık gösterebileceği gibi en yaygın nedeni kaslardan kaynaklı doğumsal eğriliktir. Boynun

yanlarında yer alan çift başlı bir kas olan sternocleidomastoid (SCM) bir tarafta gergin ve kısadır. Baş, kasın gergin olduğu tarafta yana doğru eğilmiş, yüz karşı tarafa bakacak şekilde dönmüş vaziyettedir.

(Ternocleidomastoid) SCM içinde fibrotik bir şişlik ele gelir.Doğum travması ile tortikollis gelişiminin tetiklendiği düşünülmekle birlikte kesin oluşma nedeni hale bilinmemektedir.

BEBEKLERDE BOYUN EĞRİLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

- İlk 6 aya kadar başvuran hastalarda eğriliğin yönüne uygun egzersizler uygulanmaktadır.

- Bebeğin yatağı mutlaka eğriliğin aksi yönünde, boynunu döndürmesini sağlayacak şekilde yatırılmalıdır.

- Anne bebeği hasta taraftan beslemelidir. Simetrik postu gelişimini uyarmak için boynun yanlarından havlu ile desteklenmelidir.

- Sağa ve sola değişimli olarak yan yatırılarak uyutulmalıdır.

- Bebeğin uyanık olduğu zamanlarda mümkün oldukça yüzüstü pozisyonda tutulmalıdır.

- Oyuncak gibi bebeğin dikkatini çekebilecek objeler, bebeğin hasta tarafına yerleştirilmelidir.

BEBEKLERDE BOYUN EĞRİLİĞİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Boynu eğri olan bebeğin yüzünde ikincil değişimler gelişir. Gözleri belirgin gösteren bir asimetrik yüz gelişebilir. Omurgada dengeleyici eğrilikler gelişebilir.