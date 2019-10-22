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Ali Akman Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Resmi açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı

Bursaspor Kulübü, genç yıldız Ali Akman'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, adı Fenerbahçe ile anılan genç yıldız Ali Akman'la ilgili basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde oluşturulmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.

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