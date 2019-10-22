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ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! Türkiye istediği her şeyi aldı

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

MİT TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca Almanya'ya kaçan Can Dündar, ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan ve 5 gün önce ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı Almanya'da firari bir şekilde yaşayan Can Dündar'ın da gündemindeydi.

''Erdoğan istediği her şeyi aldı''

Harekatla birlikte Türkiye'nin elde ettiği kazanımlardan dolayı üzgün olduğu her halinden anlaşılan Dündar, ''Erdoğan istediği her şeyi aldı.' dedi.

FETÖ Gerçekleri adlı Twitter sayfasında yer alan videoda Dündar'ın o ifadeleri şu şekilde;

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