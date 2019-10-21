DÜNYA

Teröristler Kamışlı’dan çekilen ABD askeri konvoyuna patates attı

Suriye’deki ABD birlikleri zırhlı araçlarla Kamışlı’dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristler ise kendilerini yalnız bırakan ABD askerlerinin konvoyuna patates attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump’ın talimatının ardından Suriye'deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, kendilerini yalnız bırakan ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara patates fırlattı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den çekilen yaklaşık bin Amerikan askerinin Irak’ın batısına gideceğini açıklamıştı.

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