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Acun Ilıcalı ile O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te mi yarışacak?

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı sürpriz bir karar aldı. Acun Ilıcalı, kendisini ve O Ses Türkiye jürisinin iki ayrı takım halinde MasterChef'te yarışacağını açıkladı

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de ilginç anlar yaşandı. Yemek sohbeti üzerine konu MasterChef'te yarışmaya kadar geldi. Acun Ilıcalı ise jüri üyelerine sürpriz bir teklif yaptı.

Ekip olarak iki ayrı takıma ayrılıp MasterChef'te yarışacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa yemek yapmak istiyorum. Hiç yapmamıştım. İki takıma ayrılıp yarışalım. Seda iyi yemek yapıyor. Ben ve Seda aynı takımda olalım, Beyaz ile Hadise diğer takımda.Murat Boz'u da kim alırsa alsın" dedi. Ilıcalı'nın yemek yarışması sözleri jüriyi şaşırttı. Beyaz ise yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyerek teklifi kabul etti.

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