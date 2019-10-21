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Kayapınar Belediyesi'nin HDP'liler bastı polis müdahale etti

Diyarbakır'da HDP'liler, Kayapınar Belediyesi'nde başkanlık makamına girmeye çalıştı. Polis güçlükle engel oldu.

Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yılmaz'ın gözaltına alınması üzerine HDP'li gruplar, milletvekillerinin çağrısıyla toplanarak belediye binasını girdi. Toplu halde hareket eden HDP'liler, başkanlık makamına girmeye çalıştı.

Bu sırada polis ekipleriyle karşı karşıya gelen HDP'liler, taşkınlık çıkardı.

Güvenlik güçleri, tüm HDP'lileri belediye binasının dışına çıkardı.

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