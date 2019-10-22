HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan Macron'a çağrısına sert tepki: O teröristlerle görüşüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, anlaşma harekata verilen 5 günlük arayı kast ederek "Süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusu çözüm görüşmeleri kapsamında Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine hareket etti. 

Rusya ziyareti öncesi Ankara'da havalimanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Barış Pınarı Harekatının şartlı bir şekilde ara verilmesini işaret ederek "süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi.

'O teröristlerle görüşüyor'

Erdoğan şunları söyledi;

"Macron'dan şahsıma gelmiş herhangi bir teklif yok Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yoldan bize iletmek istedi. Bizim bu süreçteki muhatabımız Fransa değil ABD." 

İlgili Haberler
ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! Türkiye istediği her şeyi aldı ABD'den şaşırtmayan iş! Dünya ülkelerine Barış Pınarı Herekatı karşıtı metin dağıtmış
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri YPG’liler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş! Labirent tüneller kapatılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Turhan'a! Yaptıklarınızdan utanacaksınız
ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! Türkiye istediği her şeyi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a tepki Ruhani bu sesleri susturmaları gerekirdi
Amcasına 10 yıl önce atılan tokat için kavga çıkardı öldürüldü
Erdoğan'dan ABD'ye operasyon mesajı! Verdiğiniz sözleri tutmazsanız...
Rezilliğe bakın! Bize ara verdiren ABD senatörleri YPG'lilerle bir araya geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Bebek boyun eğriliği neden olur nasıl anlaşılır egzersizle tedavi yolları
Adana mutabakatı metni 1988 kiminle yapıldı maddeleri neler?
Ali Akman Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Resmi açıklama geldi
Şampiyonlar Kupası'nda dev derbi
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı nerede oynayacak
Aytuğ Atıcı aslen nereli kimdir eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar