Erdoğan'dan Macron'a çağrısına sert tepki: O teröristlerle görüşüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, anlaşma harekata verilen 5 günlük arayı kast ederek "Süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusu çözüm görüşmeleri kapsamında Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

Rusya ziyareti öncesi Ankara'da havalimanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Barış Pınarı Harekatının şartlı bir şekilde ara verilmesini işaret ederek "süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi.

'O teröristlerle görüşüyor'

Erdoğan şunları söyledi;