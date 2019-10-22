YPG’liler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş! Labirent tüneller kapatılıyor
Suriye’nin Tel Abyad kentinde TSK ve SMO'cuların meskun mahal operasyonu sürüyor. Arama tarama çalışmalarında labirenti andıran, kentin altını kaplayan çok sayıda tünele ulaşıldı.
YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ta çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu tespit edildi.
Fırat’ın doğusunda YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun sonlandırılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş Suriyeli sivillerin geri dönüşüne olanak sağlanması amacıyla TSK geçen 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı.
Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekatın 5’inci gününde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesiyle komşu olan Suriye’nin Rakka kentinin Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı.
Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı.