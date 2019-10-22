YPG’liler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş! Labirent tüneller kapatılıyor

YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ta çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu tespit edildi.