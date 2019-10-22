Milli Savunma Bakanlığı'ndan 22.01 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada "22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkisiz hale getirilecek

Bakanlık öte yandan bugün saat 22.00'da teröristlere verilen sürenin sona ereceğini vurgulayarak, 22.01'de teröristlerle karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

136 araç çıktı 42 taciz oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi.

775 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.