Almanya Ortadoğu uzmanı : Türklerin yoluna çıkmamaları akıllıca olur

TÜRKİYE'nin Barış Pınarı Harekatı'nda verdiği 120 saatlik aranın dolmasına saatler kala Alman Ortadoğu uzmanından ilginç bir kehanet geldi. Uzmana göre süre bitince Türkiye harekata devam edecek.

Almanya'nın önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Guido Steinberg, Deutsche Welle'den Nermin İsmail'e çarpıcı analizler yaptı. Bugün Soçi'de Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeye dikkat çeken Steinberg, Rusya'nın Suriye'de kalan tek büyük askeri güç olduğunu belirtti. Steinberg'e göre Rusya'nın bu artan gücünü Erdoğan da Soçi'de hissedecek.

120 saat dolunca ne olur?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği ara bugün saat 22.00'da doluyor. Alman uzmana göre Türkiye sürenin dolması ile birlikte harekata devam edecek. Steinberg şunları söyledi:

-Beş günlük aranın ardından çatışmaların yeniden başlaması oldukça mümkün. Türklerin ve Kürtlerin güvenli bölge için bahsettiği coğrafi veriler birbirinden çok farklı. Kürtler Resulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgeden bahsediyor, Türkler ise Fırat ile Irak arasındaki tüm sınır bölgesinden. Türk hükümeti planında ciddiyse harekâtın önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını düşünebiliriz.



YPG Türkyerin yoluna çıkmamakla akıllılık eder

-"Öncelikle Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türklerin yoluna çıkmaması daha akıllıca olacaktır. En azından Türk ordusunun düzenli güçleri karşısında bir şey yapabilme imkanlarının olmadığı açıkça görülüyor.

Erdoğan ve Putin görüşmesinde neler olur?

-"Rusların Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde kesinlikle nüfuzu var. Türkiye yıllardır Suriye konusunu Rusya ile görüşüyor. ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'de geriye kalan tek büyük güç. Rusya'nın bu artan gücünü Erdoğan da Soçi'de hissedecek. Konu, Rusya'nın Türk harekâtını durdurmayı ne derece istediği. Türkiye'nin genişleme ısrarı, en azından planlanan güvenli bölgenin batısında Rusya'nın direnişiyle karşılaşacak ve başarısız olacaktır. Kobani ve Menbiç kentleri tahminen görüşmelerde önemli bir konu olacak.”

Türkiye sınırları açıp mültecileri Avrupa'ya gönderir mi?

DW muhabiri bu soruyu Ortadoğu uzmanlarından Guido Steinberg'e sorunca şu yanıtı aldı:

-"Erdoğan daha birkaç hafta önce sınırı kısa süreliğine açarak, izlediği politikayı her an değiştirebileceğinin sinyalini verdi. AB'nin mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt ettiği altı milyar euronun büyük bölümü ödendi. Erdoğan, şimdi AB'ye baskı yapabileceğini göstermek için iyi bir zamanlama olduğunu düşünüyor. AB sınırlarını etkili bir şekilde koruyacak kendi formülünü geliştirmediği sürece şantaja açık kalacaktır. Türkiye ancak AB’nin daha fazla para ödemeyi kabul etmesi durumunda sığınmacıları göndermeyecektir.”