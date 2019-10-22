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ABD'nin Suriye'den Irak'a çektiği askerler 'onaysız' çıktı

IRAK Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için hiçbir onay söz konusu değil." denildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil." ifadesi kullanıldı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

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