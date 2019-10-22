Beşiktaş'ın ilk hedefi Cenk Tosun! Ahmet Nur Çebi harekete geçti

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından yönetime dönen ve futboldan sorumlu olması beklenen Erdal Torunoğulları gözünü Cenk Tosun'a dikti.

Beşitkaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları'nın futboldan sorumlu olması bekleniyor.

İlk hedef Cenk Tosun

Erdal Torunoğulları'nın vakit kaybetmeden ara transfer için çalışmalara da başlayacağı belirtiliyor. İddialara göre devre arasında Beşiktaş'ın ilk hedefi Cenk Tosun olacak.

Kiralık formülü

Siyah- beyazlılar, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve kadroya girmekte bile zorlanan milli futbolcuyu kiralık olarak yuvaya döndürmeye çalışacak. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübü ve Cenk Tosun'la temasa geçerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun'un devre arasında ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Bonservis rakamı yarı yarıya düştü

Beşiktaş'ta lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 2018'in Ocak ayında 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde beklenen performansı bir türlü gösteremedi. İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Cenk Tosun için belirlenen bonservis rakamı 11 milyon Euro.