FETÖ davasında kritik isimlere istenen ceza belli oldu

FETÖ davalarıyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ile Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 6 sanığın “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. 13 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15’er yıla kadar hapsi, firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.